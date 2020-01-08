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Радий Хабиров заявил о снижении количества пожаров в новогодние праздники

Добавлено: 08.01.20
Просмотров: 124
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров заявил о снижении количества пожаров в новогодние праздники

Глава Башкирии Радий Хабиров на личной странице в соцсетях  опубликовал пост, в котором рассказал об уменьшении числа пожаров во время новогодних праздников.

По его словам, статистика по возгораниям улучшилась на четверть. За время новогодних каникул в республике произошло 134 пожара, при которых погибли четыре человека, еще трое получили различные травмы. Факторами приведшими к возгораниям стали нарушение применения печей и электрооборудования, а также беспечное обращение с огнем. Данные статистики предоставлены МЧС по РБ. 

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—Каждые «длинные» праздники нашим бичом всегда были пожары. За первые январские дни их всегда было сотни, с десятками погибших, раненых, оставшихся без крыши над головой... Мы уже год системно выстраиваем работу по снижению этих страшных показателей. Устанавливаем извещатели, проводим подворовые обходы, работаем с группами риска. Результаты налицо. Число пожаров в этом году снизилось на четверть, а погибло в них на 80% меньше, чем год назад! Да, тема борьбы с пожарами, пьянством, ДТП многим кажется набившей оскомину, но мы и дальше будем упрямо дожимать все эти направления, потому что за каждой цифрой там - искалеченные судьбы наших земляков. Берегите себя и еще раз с наступившими праздниками!, — говорится в обращении Радия Хабирова.
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Фото: sm-news.ru
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