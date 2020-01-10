Диана Сафаргалеева назначена пресс-секретарем Радия Хабирова

Руководитель Башкирии Радий Хабиров обзавелся пресс-секретарем. На эту должность назначили сотрудницу группы при администрации Главы РБ по обращениям жителей в соцсетях или системы «Инцидент» Диану Сафаргалееву.



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О госслужащей известно не особо много. 24-летняя девушка родом Кармаскалинского района республики. Она закончила Уфимский лесхозтехникум, после училась в УГАЭС и магистратуре Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета.Стоит отметить, Радий Хабиров с 28 октября 2019 года обходился без пресс-секретаря, так как предшественник Дианы Сафаргалеевой Фанур Ягафаров занял пост вице-премьера Башкирии.