Газиз Манапов назначен главой Бурзянского района

Сегодня, 13 января, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров объявил о назначении нового главы администрации Бурзянского района. По его словам, решение о назначении нового главы района принял местный совет депутатов.



- Решение совета главой администрации Бурзянского района стал Манапов Газиз Миниахметович. Он ранее работал заместителем главы по экономике, - заявил Радий Хабиров.

Кадровые перестановки в районе произошли без эксцессов. Кандидатура нового руководителя также не стала сюрпризом ни для жителей, ни для чиновников.03.2005-08.2005 гг. - арматурщик в ЗАО «ЖСР»12.2006-02.2007 гг.- бухгалтер I категории отдела культуры администрации муниципального района Бурзянский район02.2007-01.2009 гг.- ведущий экономист отдела экономики администрации муниципального района Бурзянский район01.2009-12.2011 гг. - главный экономист отдела экономики, предпринимательства и туризма администрации муниципального района Бурзянский район12.2011-04.2012 гг. - исполняющий обязанности управляющего делами администрации муниципального района Бурзянский район04.2012 - 07.2014 гг., 07.2014-09.2014 гг., с 23.09.2014 г - управляющий делами администрации муниципального района Бурзянский район, исполняющий обязанности заместителя главы администрации по экономике, предпринимательству и туризму, заместитель главы администрации по экономике, предпринимательству и туризму