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Газиз Манапов назначен главой Бурзянского района

Добавлено: 13.01.20
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Рубрика: Политика
Теги: руководство городов и районов
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Газиз Манапов назначен главой Бурзянского района

Сегодня, 13 января, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров объявил о назначении нового главы администрации Бурзянского района. По его словам, решение о назначении нового главы района принял местный совет депутатов.

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Кадровые перестановки в районе произошли без эксцессов. Кандидатура нового руководителя также не стала сюрпризом ни для жителей, ни для чиновников.
- Решение совета главой администрации Бурзянского района стал Манапов Газиз Миниахметович. Он ранее работал заместителем главы по экономике, - заявил Радий Хабиров.
Справка:
03.2005-08.2005 гг. - арматурщик в ЗАО «ЖСР»
12.2006-02.2007 гг.- бухгалтер I категории отдела культуры администрации муниципального района Бурзянский район
02.2007-01.2009 гг.- ведущий экономист отдела экономики администрации муниципального района Бурзянский район
01.2009-12.2011 гг. - главный экономист отдела экономики, предпринимательства и туризма администрации муниципального района Бурзянский район
12.2011-04.2012 гг. - исполняющий обязанности управляющего делами администрации муниципального района Бурзянский район
04.2012  - 07.2014 гг., 07.2014-09.2014 гг., с 23.09.2014 г  - управляющий делами администрации муниципального района Бурзянский район, исполняющий обязанности заместителя главы администрации по экономике, предпринимательству и туризму, заместитель главы администрации по экономике, предпринимательству и туризму

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Источник: www.ufa.kp.ru
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