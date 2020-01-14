Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Татышлинский район

14 января Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетил Татышлинский район.







В селе Старый Курдым, где проживают около тысячи человек, руководитель региона ознакомился со строительством детского сада на 50 мест. Проект стартовал по поручению Главы республики в связи с обращениями жителей села о необходимости нового дошкольного учреждения. Работы финансируются из Фонда социальных целевых программ РБ при поддержке компании «Роснефть». По состоянию на начало января местные строители завершают возведение стен здания. Детский сад планируется ввести в эксплуатацию летом 2020 года.









В Верхних Татышлах Глава Башкортостана посетил производственную площадку предприятия «Мегабит», специализирующегося на изготовлении строительных материалов, теплиц из поликарбоната, металлических конструкций и выполнении различных строительно-монтажных работ.В беседе с директором предприятия Камилем Ибатуллиным Радий Хабиров обсудил планы по дальнейшему развитию, расширению поставок продукции для жилищно-коммунального комплекса республики. В 2015 году предприниматель приобрёл новое здание, которое реконструировал за счёт собственных средств. Здесь установлена современная линейка металлообрабатывающих станков. Руководитель республики также осмотрел автозаправочную станцию, открытую бизнесменом.

По словам директора, развитию предприятия способствует выполнение муниципальных контрактов, в частности на строительство и ремонт дорог. Благодаря этому появляются дополнительные рабочие места, производится закупка новой техники.

– Компания отремонтировала в районе 6 км автомобильных дорог, в райцентре мы сделали и установили детскую площадку. Всего выполнили работ на 10 млн рублей. Раньше таких заказов и поддержки со стороны республики не было, для нас это, конечно, серьезное подспорье, – рассказал Камиль Ибатуллин.