Радий Хабиров в Балтачевском районе ознакомился с ходом строительства новой школы

Новая школа на 80 учащихся с детским садом на 40 детей является одним из ста юбилейных объектов, запланированных к 100 летию Башкортостана. Ее строительство началось в августе 2018 года. Общая стоимость всех работ вместе с оборудованием и благоустройством составляет 165 млн рублей.





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Фото: Олег Яровиков, Башинформ

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил строящийся объект в рамках своей рабочей поездки по Балтачевскому району. В настоящее время здесь завершены работы по строительству здания, идут отделочные работы внутри школы с детским садом. Подходят к завершению работы по внутренней отделке здания. Директор школы Линиза Нуртдинова отметила, что в школе обучение будет вестись в одну смену. Начальные классы будут обучаться в отдельном блоке. В детском садике планируется организовать две группы по 20 человек.Строители заверили главу региона, что новая школа распахнет свои двери 1 сентября текущего года.