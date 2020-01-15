Путин предложил ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет
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Владимир Путин начал Послание Федеральному Собранию с обозначения демографической проблемы.
Президент предлагает предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет уже с 1 января 2020 года.
Путин требует максимально упростить процедуру для получения пособий семьями с детьми. Пособия для семей с детьми должны в будущем достичь 11 тысяч рублей на ребенка в месяц в среднем по стране.
Также Путин назвал острейшей проблемой низкие доходы семей с детьми.
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Источник:
gtrk.tv
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