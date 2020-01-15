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Путин предложил ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет

Добавлено: 15.01.20
Просмотров: 290
Рубрика: Политика
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Путин предложил ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет

Владимир Путин начал Послание Федеральному Собранию с обозначения демографической проблемы.

Президент предлагает предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет уже с 1 января 2020 года.

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«Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией», — сказал Путин.

Путин требует максимально упростить процедуру для получения пособий семьями с детьми. Пособия для семей с детьми должны в будущем достичь 11 тысяч рублей на ребенка в месяц в среднем по стране.

Также Путин назвал острейшей проблемой низкие доходы семей с детьми.

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Источник: gtrk.tv
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