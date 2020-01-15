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Путин предложил сразу несколько новых мер поддержки семей с детьми

Добавлено: 15.01.20
Просмотров: 119
Рубрика: Политика
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Путин предложил сразу несколько новых мер поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию, предложил сразу несколько новых мер поддержки семей с детьми.

В частности, глава государства предложил выплачивать новый вид пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет. По его словам, важно предотвратить ситуацию, когда семьи с низкими доходами, лишаясь поддержки государства после исполнения ребенку трех лет, попадают в сложное финансовое положение.

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«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020», — указал он.
Получить поддержку смогут семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. На первом этапе им будут выплачивать половину прожиточного минимума, однако с 2021 года эта сумма может быть удвоена.

При этом глава государства отдельно подчеркнул, что власти должны сделать процедуру оформления таких пособий максимально удобной и простой для граждан.

Также президент России объявил о том, что программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года. При этом теперь семьи смогут получить его даже при рождении первого ребенка. Нововведения вступают в силу уже с 1 января 2020 года.
«Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тысяч 617 рублей», — пояснил Владимир Путин.
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Источник: gtrk.tv
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