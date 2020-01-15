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Путин: с 1 июля будет запущена модернизация первичного звена здравоохранения

Добавлено: 15.01.20
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Рубрика: Политика
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Путин: с 1 июля будет запущена модернизация первичного звена здравоохранения

В 2020 году планируется выделить 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Об этом в ежегодном Послании Федеральному Собранию сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, 90% этих средств – это федеральные ресурсы. Сама модернизация будет запущена 1 июля, уточнил президент.

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Путин подчеркнул, что сейчас необходимо сконцентрировать усилия именно на первичном звене здравоохранения.

«О здравоохранении люди судят не по цифрам и показателям. Человека, который должен ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приема у узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизни в стране, – сказал глава государства. – Он думает о своей жизни, о своем здоровье».
Поэтому, по словам президента, в текущем году нужно в полном объеме осуществить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов в стране, особенно в сельской местности. Такие пункты, подчеркнул президент, должны заниматься «не выписыванием справок» и отправкой пациентов в районные центры на лечение.
«У специалистов на местах должны быть возможности оказывать реальную помощь людям», – подчеркнул глава государства.
Он попросил Общероссийский народный фронт взять под контроль реализацию этой программы.


Кроме того, Путин сообщил о внедрении новой системы оплаты труда в здравоохранении.

«Как мы и договаривались, с этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате», – рассказал он.

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Источник: gtrk.tv
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