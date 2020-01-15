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Дмитрий Медведев сообщил об отставке Правительства России

Добавлено: 15.01.20
Просмотров: 41
Рубрика: Политика
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Дмитрий Медведев сообщил об отставке Правительства России

Правительство России подало в отставку. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

На прошедшем федеральном Послании Путин высказал предложения о внесении изменений в Конституцию России. На что Дмитрий Медведев ответил, что изменения повлияют на баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — прокомментировал премьер-министр.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников
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