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Радий Хабиров: "За один год водный транспорт не реанимировать"

Добавлено: 17.01.20
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров: "За один год водный транспорт не реанимировать"

Глава республики посетовал, что водный транспорт в Башкирии быстро не реанимировать. Свои предложения он ранее высказал в послании к Госсобранию — Курултаю РБ, а совсем недавно обсудил с заместителем министра транспорта России — руководителем Росморречфлота Юрием Цветковым.

— Понятно, что с первого подхода ситуацию мы не исправим. Речников «убивали» в течение 20 лет, и за один год водный транспорт не реанимировать, – сказал на рабочем совещании по развитию водного транспорта Радий Хабиров. – В то же время мы видим высокий потенциал развития отрасли и будем работать в этом направлении.

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По информации председателя Госкомтранса РБ Тимура Мухаметьянова, в ведении Башкирии находятся 37 судов разного класса, а годовой объём перевозимых грузов составляет около одного миллиона тонн, что составляет 1,5 процента республиканского грузооборота. Пассажирские перевозки осуществляются в основном паромом. В прошлом году таким транспортом воспользовались свыше 467 тысяч пассажиров.

Среди основных задач, озвученных на совещании, это углубление русел рек Белой и Уфы протяжённостью около 500 километров и модернизация парка судов. Также было отмечено, что оздоровление Башкирского речного пароходства, находящегося в стадии банкротства, возможно за счет консолидации активов компании и эффективного менеджмента.
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Источник: www.i-gazeta.com
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