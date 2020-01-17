Радий Хабиров: "За один год водный транспорт не реанимировать"

Глава республики посетовал, что водный транспорт в Башкирии быстро не реанимировать. Свои предложения он ранее высказал в послании к Госсобранию — Курултаю РБ, а совсем недавно обсудил с заместителем министра транспорта России — руководителем Росморречфлота Юрием Цветковым.







— Понятно, что с первого подхода ситуацию мы не исправим. Речников «убивали» в течение 20 лет, и за один год водный транспорт не реанимировать, – сказал на рабочем совещании по развитию водного транспорта Радий Хабиров. – В то же время мы видим высокий потенциал развития отрасли и будем работать в этом направлении.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

По информации председателя Госкомтранса РБ Тимура Мухаметьянова, в ведении Башкирии находятся 37 судов разного класса, а годовой объём перевозимых грузов составляет около одного миллиона тонн, что составляет 1,5 процента республиканского грузооборота. Пассажирские перевозки осуществляются в основном паромом. В прошлом году таким транспортом воспользовались свыше 467 тысяч пассажиров.Среди основных задач, озвученных на совещании, это углубление русел рек Белой и Уфы протяжённостью около 500 километров и модернизация парка судов. Также было отмечено, что оздоровление Башкирского речного пароходства, находящегося в стадии банкротства, возможно за счет консолидации активов компании и эффективного менеджмента.