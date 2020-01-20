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Радия Хабирова возмутило качество школьного питания в Уфимском и Кушнаренковском районах

Добавлено: 20.01.20
Просмотров: 40
Рубрика: Политика
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Радия Хабирова возмутило качество школьного питания в Уфимском и Кушнаренковском районах

На оперативном совещании в правительстве РБ Радий Хабиров озвучил возмутительные факты о питании в школах. Проведенные проверки продемонстрировали неутешительные результаты.

В частности, в школы Уфимского и Кушнаренковского района не поступают продукты республиканских производителей.

— Мне контрольное управление передало возмутительные факты о школьном питании, — сказал Радий Хабиров. — В Уфимском и Кушнаренковском районах ноль процентов продуктов поступает из Республики Башкортостан.
Радий Хабиров о школьном питании: нужно выбирать тот вариант, который больше подходит

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Была проведена проверка мяса, поступающего в школы Кушнаренковского района. Выяснилось, что мясные замороженные блоки были произведены из коллагенового белка и мяса из Бразилии.
— Я об этом много раз должен говорить? — возмутился Радий Хабиров. — Контрольное управление ещше раз пусть все проверяет. Я буду ставить вопрос о вашем соответствии вашей работе. Уфимский район тоже обратите внимание. Регулярно будем проверять школьное питание, пока вы не наведете там порядок.

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Источник: www.i-gazeta.com
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