Радия Хабирова возмутило качество школьного питания в Уфимском и Кушнаренковском районах

На оперативном совещании в правительстве РБ Радий Хабиров озвучил возмутительные факты о питании в школах. Проведенные проверки продемонстрировали неутешительные результаты.







В частности, в школы Уфимского и Кушнаренковского района не поступают продукты республиканских производителей.

— Мне контрольное управление передало возмутительные факты о школьном питании, — сказал Радий Хабиров. — В Уфимском и Кушнаренковском районах ноль процентов продуктов поступает из Республики Башкортостан.

— Я об этом много раз должен говорить? — возмутился Радий Хабиров. — Контрольное управление ещше раз пусть все проверяет. Я буду ставить вопрос о вашем соответствии вашей работе. Уфимский район тоже обратите внимание. Регулярно будем проверять школьное питание, пока вы не наведете там порядок.



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Была проведена проверка мяса, поступающего в школы Кушнаренковского района. Выяснилось, что мясные замороженные блоки были произведены из коллагенового белка и мяса из Бразилии.