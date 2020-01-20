Индексацию МРОТ и пенсий хотят закрепить в Конституции России









«В России гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения», — сказано в документе. Изменения коснутся также индексации пособий и других социальных выплат. Помимо этого в Конституции могут закрепить регулярную индексацию пенсий.