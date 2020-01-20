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Индексацию МРОТ и пенсий хотят закрепить в Конституции России

Добавлено: 20.01.20
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Рубрика: Политика
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Индексацию МРОТ и пенсий хотят закрепить в Конституции России

Госдума готова рассмотреть поправки в Конституцию России, которые гарантируют минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее прожиточного минимума. Соответствующие данные опубликованы на сайте нижней палаты парламента.



«В России гарантируются минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения», — сказано в документе. Изменения коснутся также индексации пособий и других социальных выплат. Помимо этого в Конституции могут закрепить регулярную индексацию пенсий.

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Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного посланию Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты не может быть ниже прожиточного минимума. Отмечается, что норма и так предусмотрена законом, однако, по мнению российского лидера, это нужно прописать в Конституции.

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Источник: ura.news
Фото: m.in-news.ru
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