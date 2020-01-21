Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Кигинский район

21 января Глава Башкортостана Радий Хабиров находится с рабочей поездкой в Кигинском районе. Руководитель региона ознакомится с деятельностью учреждений образования и спорта, а также встретится с активом муниципалитета.







В селе Верхние Киги Радий Хабиров посетил среднюю школу № 2, где учатся 564 ребёнка. По словам директора Фаниля Сафина, в прошлом году учреждение присоединилось к федеральному проекту «Современная школа», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование». Благодаря этому здесь оборудовали центр дополнительного образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Кроме того, по республиканскому образовательному проекту «Взлетай!» в школе завершается работа по открытию стоматологического кабинета.









Большое внимание педагогический коллектив уделяет развитию спорта. Так, в 2018 году кигинские школьники стали чемпионами Башкортостана в Юношеской хоккейной лиге РБ. А на днях юные спортсменки заняли первое место в финале Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди сельских образовательных учреждений региона. Глава республики поручил Министерству молодёжной политики и спорта РБ оказать необходимую поддержку спортивным командам для организации выездов на соревнования различного уровня.Директор Фаниль Сафин отметил, что школе требуется ремонт фасада, кровли, пищеблока, системы освещения, а также установка блочной котельной и благоустройство прилегающей территории. Руководитель региона дал поручение выделить необходимые средства на эти цели, в том числе на оборудование медицинского кабинета, особо подчеркнув, что к ремонту нужно подойти комплексно.

В райцентре продолжается ремонт здания детско-юношеской спортивной школы. Это единственный на северо-востоке республики спортивный комплекс с плавательным бассейном. Однако в летнее время бассейн не работал, потому что у ДЮСШ отсутствовал автономный источник тепла, а из-за неисправности системы вентиляции в помещениях был повышенный уровень влажности, который негативно влиял на несущие конструкции. Во время прошлой рабочей поездки в район Радий Хабиров поручил выделить необходимые средства на ремонт здания. Сегодня руководитель республики ознакомился с ходом работ. Они включают в себя, в частности, обновление кровли, фасада, оконных блоков, модернизацию бассейна, систем вентиляции, водо- и электроснабжения. Завершить ремонт планируют в первом квартале 2020 года.