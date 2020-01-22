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Стал известен новый состав Правительства России под руководством Мишустина

Добавлено: 22.01.20
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Рубрика: Политика
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Стал известен новый состав Правительства России под руководством Мишустина

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Место первого вице-премьера вместо Антона Силуанова занял Андрей Белоусов, работавший помощником президента по экономике.

Заместителей премьер-министра стало девять вместо десяти. Из них шесть – новые лица: Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко. Свои должности сохранили Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев.

Не претерпели изменений экономический блок, силовики и главный дипломат:

  • министр иностранных дел — Сергей Лавров,
  • министр обороны — Сергей Шойгу,
  • министр внутренних дел — Владимир Колокольцев,
  • министр энергетики — Александр Новак,
  • министр промышленности и торговли —Денис Мантуров,
  • министр финансов — Антон Силуанов,
  • министр транспорта — Евгений Дитрих,
  • министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев,
  • глава МЧС — Евгений Зиничев,
  • министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,
  • министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов,
  • министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев.
Полностью обновлен социальный блок правительства, отмечает The Bell.

Вероника Скворцова оставила пост министра здравоохранения, уступив Дмитрию Мурашко.

Новый министр культуры — Ольга Любимова, она заменила Владимира Мединского.

Главой Рособрнадзора назначен Сергей Кравцов.

Министром труда и социальной защиты вместо Максима Топилина стал Антон Котяков.

Министерство спорта вместо Павла Колобкова возглавит Олег Матыцин.

Министр науки — Валерий Фальков, он заменил Михаила Котюкова.

Другие перемены:
  • Минэкономразвития возглавит Максим Решетников вместо Максима Орешкина.
  • Министром связи вместо Константина Носкова назначен Максут Шадаев.
  • Министром юстиции вместо Андрея Коновалова назначен Константин Чуйченко.
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Источник: www.bashinform.ru
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