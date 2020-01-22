Стал известен новый состав Правительства России под руководством Мишустина

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Место первого вице-премьера вместо Антона Силуанова занял Андрей Белоусов, работавший помощником президента по экономике.



Заместителей премьер-министра стало девять вместо десяти. Из них шесть – новые лица: Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко. Свои должности сохранили Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев.



Не претерпели изменений экономический блок, силовики и главный дипломат:

министр иностранных дел — Сергей Лавров,

министр обороны — Сергей Шойгу,

министр внутренних дел — Владимир Колокольцев,

министр энергетики — Александр Новак,

министр промышленности и торговли —Денис Мантуров,

министр финансов — Антон Силуанов,

министр транспорта — Евгений Дитрих,

министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев,

глава МЧС — Евгений Зиничев,

министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин,

министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов,

министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев.

Минэкономразвития возглавит Максим Решетников вместо Максима Орешкина.

Министром связи вместо Константина Носкова назначен Максут Шадаев.

Министром юстиции вместо Андрея Коновалова назначен Константин Чуйченко.

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