Радий Хабиров в Куюргазинском районе поручил отремонтировать старую школу

Рабочая поездка главы Башкортостана Радия Хабирова по Куюргазинскому району началась в селе Бугульчан, где он посетил местную школу. Она была построена еще в 1968 году. В этом учебном году здесь обучаются 102 школьника.







Глава региона пообщался со школьниками и учителями. Во время разговора с учительницей английского языка он поручил главе администрации Куюргазинского района Юлаю Ильясову помогать молодым педагогам и своевременно принимать участие во всех республиканских и федеральных программах, в которых оказывается финансовая поддержка учителям. Радий Хабиров также осмотрел школьную столовую.

«Вы знаете, что президент России Владимир Путин в своем послании поручил обеспечить бесплатным школьным питанием учеников начальных классов. Мы сейчас ждем, какие суммы будут выделяться на эти цели из федерального бюджета. Если школьные столовые будут готовы технически, качество питания будет устраивать родителей, то часть школ в республике мы готовы перевести на бесплатное питание школьников с 1 по 4 класс уже с 1 сентября текущего года. Сейчас мы анализируем ситуацию, в конце января я как раз собираю глав муниципалитетов в Уфе и мы обсудим в том числе и это вопрос», — сказал Радий Хабиров.









Директор школы Айгуль Юсупова рассказала главе республики, что школа уже давно нуждается в капитальном ремонте. По словам главы муниципалитета Юлая Ильясова, на часть работ уже есть положительное заключение госэкспертизы. На проведение ремонта требуется порядка 15 млн рублей.Радий Хабиров дал поручение начать комплексный ремонт школы уже летом текущего года, необходимые средства выделит республика. Здесь проведут капитальный ремонт кровли, полов, заменят окна, полностью реконструируют систему отопления, электроснабжения, освещения.

Во время общения с многодетными семьями, а их в селе 28, Радий Хабиров рассказал о мерах социальной поддержки семей, которые предложил в своем послании Владимир Путин. Разговор шел и о переходе на бесплатное школьное питание, о рабочих местах, об уровне зарплат, о переходе на социальные контракты.



В завершение глава Башкортостана пригласил детей из многодетных семей села Бугульчан в Уфу на хоккейный матч с участием «Салавата Юлаева» и поручил обеспечить транспорт, безопасное передвижение ребят до столицы республики и обратно.





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