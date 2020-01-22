Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Куюргазинский район

22 января Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Куюргазинский район. Руководитель региона ознакомился с деятельностью сельхозпредприятий, учреждений образования и культуры, ходом строительства спортивных объектов, а также обсудил перспективы развития территории.







В селе Бугульчан Радий Хабиров посетил среднюю школу, построенную в 1968 году. С тех пор капитальный ремонт здесь ни разу не проводился. По словам директора Айгуль Юсуповой, в настоящее время нужно отремонтировать кровлю, полы, заменить окна, модернизировать системы отопления и электроснабжения. На эти цели требуется 15 млн рублей. Глава республики поручил обеспечить финансирование и этим летом приступить к ремонту. При этом важно, чтобы он был комплексным и включал в себя все необходимые виды работ, в том числе реконструкцию пищеблока и благоустройство территории.



Здесь же руководитель региона встретился с многодетными семьями Ленинского сельсовета, воспитывающими от трёх до шести детей. Всего в 28 таких семьях растёт 101 ребёнок. В числе вопросов, которые волнуют родителей, – увеличение пособия на содержание детей, сертификаты на детский сад, внедрение механизмов социального контракта, обеспечение бесплатного горячего питания для младших школьников, создание в республике рабочих мест для возвращения вахтовиков. Радий Хабиров подчеркнул, что в Послании Президента России Владимира Путина предусмотрены беспрецедентные меры поддержки многодетных семей, которые обязательно будут внедрены и в Башкортостане. Что касается организации школьного питания, то в тех учреждениях, где оборудованы современные пищеблоки, высокое качество блюд и отсутствуют жалобы от родителей, с 1 сентября 2020 года учащиеся начальных классов будут питаться бесплатно. При этом акцент в первую очередь будет сделан на сельские школы.



В деревне Шабагиш в преддверии 75-летия Победы Радий Хабиров навестил ветерана Великой Отечественной войны Рашита Ахмадулловича Ишмуратова. Накануне Нового года ему исполнилось 93 года.

– В свои 93 года это мужественный и крепкий человек, прошедший через тяжёлые испытания, гораздо более силён духом, больше благодарен судьбе и больше любит жизнь, чем многие из нас, молодых и здоровых, – написал Радий Хабиров в социальных сетях после встречи. – Мы поговорили и о политике, и о подготовке к масштабному празднованию 75-летия Победы. Рашит Ахмадуллович интересуется происходящими в республике событиями, не пропускает ни одного выпуска новостей. Я вышел от него, получив мощный заряд энергии и оптимизма. Низкий поклон таким людям, как он!

– Нужно изыскать средства на завершение работ, – подчеркнул Радий Хабиров. – Тем более что летом здесь пройдёт Фольклориада, так что вся территория должна быть идеальной.

– Мы уже договорились с «Башавтотрансом», чтобы все райцентры обязательно были соединены с Уфой . Этого раньше не было, – отметил Радий Хабиров. – В этом году мы договорились, чтобы все сёла с населением более 500 человек были соединены с райцентром. Для этого мы в том числе изучаем карту советских маршрутов, она была очень продуманной.









Рашита Ахмадулловича призвали на военную службу в ноябре 1943 года и отправили на Дальний Восток, в Уссурийский край. После капитуляции Японии служил в Корее на линии разграничения по 38-й параллели. Награждён медалями «За победу над Японией» и «За освобождение Кореи». После демобилизации в мае 1950 года вернулся в родную деревню и стал трактористом в совхозе имени Куйбышева. Всего Рашит Ишмуратов проработал 67 лет. Вместе с супругой они воспитали четверых детей.Глава республики подарил ветерану, который любит смотреть футбольные и хоккейные матчи, новый телевизор.С 2001 года в Куюргазинском районе работает сельхозкооператив «Ватан». Кроме того, что он является единственным в районе семеноводческим хозяйством и занимается выращиванием элитных сортов зерновых культур и подсолнечника, СПК специализируется на разведении лошадей башкирских пород и русских тяжеловозов. По словам руководителя кооператива Гайнетдина Мухаметова, продолжая исторические традиции башкирского народа, хозяйство занимается производством деликатесов из конины.СПК постоянно обновляет парк сельхозтехники и оборудования. Только в прошлом году инвестиции в основной капитал превысили 3,2 млн рублей. В частности, аграрии приобрели дизельный инсинератор, предназначенный для утилизации широкого спектра отходов (биологических, медицинских, твердых бытовых, промышленных) путём сжигания. По словам главы района Юлая Ильясова, такой же мусоросжигатель планируют приобрести для нужд муниципалитета.Радий Хабиров также побывал в колбасном цехе СПК, где продегустировал мясную продукцию и пообщался с предпринимателями района. Перспективы развития кооператива, в том числе вопросы субсидирования покупки сельхозтехники, Глава республики предложил обсудить на одном из ближайших «Инвестчасов».В селе Ермолаево Радий Хабиров ознакомился с ходом строительства бассейна, который станет центром притяжения жителей района. Стоимость здания площадью 1,4 тысячи кв. м составляет порядка 130 млн рублей. В настоящее время строители завершили вертикальную планировку, установили окна, смонтировали блочную котельную, сети тепло-, водо- и газоснабжения, канализации. Продолжаются отделочные работы. В ближайшее время в бассейн придет необходимое оборудование.Руководитель региона поручил до 20 апреля ввести бассейн в эксплуатацию, а в дальнейшем – рассмотреть возможность строительства тёплого перехода из бассейна в расположенный поблизости физкультурно-оздоровительный комплекс.В декабре прошлого года в райцентре после ремонта открылся дворец культуры «Йәшлек». На его модернизацию выделили 95 млн рублей из республиканского бюджета. По словам директора РДК Зульфии Эйтерник, здесь впервые начал работу современный кинозал на 325 мест, обновили тренажерный, спортивный и танцевальный залы. Но для завершения реконструкции, в частности, ремонта крыльца, установки пандусов, монтажа навеса и благоустройства прилегающей территории, нужны дополнительные средства.Здесь же Глава республики осмотрел местный спорткомплекс. Как рассказал председатель районного комитета по физкультуре, спорту и молодёжной политике Василий Копылов, восемь лет подряд куюргазинцы становятся чемпионами Сельских спортивных игр РБ в своей группе. Спортсмены района занимают призовые места на соревнованиях различного уровня.В здании РДК расположено и отделение МФЦ. Радий Хабиров пообщался со специалистами и руководством центра. По их словам, очередей в офисе нет, время ожидания посетителей соответствует нормативам. В прошлом году в соответствии с поручением Главы региона зарплата сотрудников МФЦ выросла, что положительно сказалось на организации работы с кадрами.В беседе с руководителем республики жители района затронули вопрос транспортной доступности отдалённых населённых пунктов.Перед посещением РДК Радий Хабиров возложил цветы к памятникам Героям Советского Союза – уроженцам Куюргазинского района.

В администрации района Глава республики встретился с семьей Лагеревых, потерявших кров в результате пожара в июле 2019 года. С просьбой о помощи погорельцы обратились к Радию Хабирову. Финансовые средства на приобретение нового жилья были выделены через Благотворительный фонд «Добрые дела».

– Я – мать-одиночка, у меня двое детей. Средств, чтобы купить дом, у нас нет, – рассказывает Юлия Лагерева. – Мы снимали квартиру, ютились в общежитии, а теперь благодаря помощи Радия Фаритовича сможем жить в собственном доме.

– Я поручил подготовить план оптимизации транспортной системы района с учётом прохождения автобусов через Кумертау , – сказал Радий Хабиров, подводя итоги поездки. – Есть и сложные темы, связанные с водоотведением, но они решаются в рабочем порядке. А предпринимателей района я пригласил к себе на «Инвестчас». Будем обсуждать развитие предприятий по переработке сельхозпродукции, выход их на рынок Уфы и не только.