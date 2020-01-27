Хабиров распорядился помочь родственникам погибших в пожаре в Ишимбайском районе

Глава Башкортостана распорядился оказать всю необходимую помощь родственникам погибших в страшном пожаре в Ишимбайском районе. Об этом радий Хабиров заявил на оперативном совещании в Правительстве республики.







«Я разговаривал с главой Ишимбайского района, там действительно трагическая история. Нужно помочь семье погибшей. Глава тоже говорит о том, что семья была благополучная. Все силы, и сельсовета, и администрации района были брошены на то, чтобы отрабатывать не с благополучными. Может быть нам расширить круг семей, которые мы обеспечиваем извещателями? Необходимо этот вопрос отработать. Наша задача, чтобы подобных несчастных случаев не было», — подчеркнул Радий Хабиров.



Напомним, 25 января в деревне Гумерова произошло возгорание дома. В огне погибли три человека: две женщины и трехлетний мальчик. Еще одну пострадавшую — двухлетнюю девочку госпитализировали в детскую ЦРБ Ишимбая.



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Фото: МЧС по РБ