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Хабиров озвучил планы развить сеть молочных кухонь по всей Башкирии и охватить ею школы

Добавлено: 27.01.20
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Рубрика: Политика
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Хабиров озвучил планы развить сеть молочных кухонь по всей Башкирии и охватить ею школы

Глава Башкирии Радий Хабиров намерен ввести в рацион школьников полезное натуральное молоко. Выслушав доклад председателя Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексея Гусева о создании молочных кухонь на территории республики, Хабиров озвучил планы развить эту сеть по всей Башкирии и охватить ею школы.

На данный момент в регионе создано четыре современных производства в Стерлитамаке, Нефтекамске, Белорецке, Октябрьском, работает 84 пункта выдачи молочной продукции. По итогам 2019 года переработано 242 тонны, выпущено 1,2 миллиона порций продукции. Это натуральное, живое молоко и кисломолочные продукты высокого качества, не имеющие в своем составе сухого молока, консервантов, химических добавок.

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— При плановой цифре 3200 детей молочную продукцию получил 6461 ребенок, — озвучил на оперативном совещании в правительстве РБ цифры 2019 года Алексей Гусев. — Доход от внебюджетной деятельности предприятия составил 3,219 миллиона рублей.
— По географии: юг представлен, запад, север республики тоже есть. А северо-восток (Кигинский, Салаватский районы)? Из Белорецка далековато возить. У нас в Месягутово молокоперерабатывающий завод есть, подумайте, может быть,там организовать. Там детям тоже молоко нужно, — отметил Радий Хабиров.

Также Глава Башкирии намерен объединить производство молочных кухонь со школьным питанием.

— Чем нужно вам помочь, скажите. Какие нужны решения, приказы? Хочу, чтобы ваша продукция начала появляться в школах, — обратился Радий Хабиров к Гусеву. — Не только для тех детей, кто в рамках закона получает полезное качественное молоко, но чтобы оно отпускалось и в рамках всего нашего питания.
В целом руководитель республики одобрил масштабы работы в данном направлении, отметив, что за короткий срок удалось одно крупное уфимское предприятие развернуть в целую сеть, работающую по региону.
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Источник: www.i-gazeta.com
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