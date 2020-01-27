Хабиров озвучил планы развить сеть молочных кухонь по всей Башкирии и охватить ею школы
Глава Башкирии Радий Хабиров намерен ввести в рацион школьников полезное натуральное молоко. Выслушав доклад председателя Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексея Гусева о создании молочных кухонь на территории республики, Хабиров озвучил планы развить эту сеть по всей Башкирии и охватить ею школы.
На данный момент в регионе создано четыре современных производства в Стерлитамаке, Нефтекамске, Белорецке, Октябрьском, работает 84 пункта выдачи молочной продукции. По итогам 2019 года переработано 242 тонны, выпущено 1,2 миллиона порций продукции. Это натуральное, живое молоко и кисломолочные продукты высокого качества, не имеющие в своем составе сухого молока, консервантов, химических добавок.
Также Глава Башкирии намерен объединить производство молочных кухонь со школьным питанием.
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