В Абзелиловском районе дети не могут дождаться открытия школы

В селе Тупаково Абзелиловского района до сих пор не открылись школа и детский сад. О готовности объекта в ходе оперативного совещания в Правительстве РБ уточнил глава Башкирии Радий Хабиров.







«На сегодняшний день есть заключение от Госкомстройнадзора, Госпожнадзора, ожидается заключение Роспотребнадзора. Наша крайняя дата – это четверг, и на этой неделе официальное открытие. Готовность школы есть. Самое главное – кадрами укомплектована, учителя есть, воспитатели, помощники воспитателей. Задержка была с получением заключения по водоснабжению», – рассказал министр образования РБ Айбулат Хажин.



Напомним, ранее сообщалось, что в селе Тупаково школа должна была открыться в сентябре 2019 года, однако дети вынуждены учиться в клубе и мечети. Директор компании, занимавшейся постройкой образовательного центра, заявил, что школа будет готова к 25 января.

«Мне этот процесс неинтересен. Когда дети пойдут в школу, тогда и доложите», – заключил Радий Хабиров.

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Фото: «Правда Абзелиловского района»