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Радий Хабиров поручил в 10 раз увеличить премии за лучшие новогодние городки

Добавлено: 27.01.20
Просмотров: 3
Рубрика: Политика
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Радий Хабиров поручил в 10 раз увеличить премии за лучшие новогодние городки

Сегодня во время традиционного оперативного совещания в Правительстве руководитель региона Р.Хабиров, заслушав один из докладов поручил повысить размер премии за новогоднее оформление ледовых городков. 

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- Увеличьте премии раз в десять, - рекомендовал Радий Хабиров, заслушав итоги новогодних конкурсов. - Чтобы главы тоже понимали, для чего они участвуют.
Напомним, что в Башкирии по 500 тысяч рублей получили районы, занявшие первые места за новогоднее оформление ледовых городков. Среди них такие города как Туймазы, Стерлитамак и Уфа и районы - Караидельский, Татышлинский, Илишевский. Призеры смогут направить выигрыш на благоустройство городских и сельских территорий.  

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