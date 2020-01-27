Радий Хабиров поручил в 10 раз увеличить премии за лучшие новогодние городки

Сегодня во время традиционного оперативного совещания в Правительстве руководитель региона Р.Хабиров, заслушав один из докладов поручил повысить размер премии за новогоднее оформление ледовых городков.



- Увеличьте премии раз в десять, - рекомендовал Радий Хабиров, заслушав итоги новогодних конкурсов. - Чтобы главы тоже понимали, для чего они участвуют.