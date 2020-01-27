Радий Хабиров поручил в 10 раз увеличить премии за лучшие новогодние городки
Комментарии (0)
Загрузка...
Сегодня во время традиционного оперативного совещания в Правительстве руководитель региона Р.Хабиров, заслушав один из докладов поручил повысить размер премии за новогоднее оформление ледовых городков.
- Увеличьте премии раз в десять, - рекомендовал Радий Хабиров, заслушав итоги новогодних конкурсов. - Чтобы главы тоже понимали, для чего они участвуют.Напомним, что в Башкирии по 500 тысяч рублей получили районы, занявшие первые места за новогоднее оформление ледовых городков. Среди них такие города как Туймазы, Стерлитамак и Уфа и районы - Караидельский, Татышлинский, Илишевский. Призеры смогут направить выигрыш на благоустройство городских и сельских территорий.
Загрузка...
Читайте также
Политика
В Башкирии назвали районы, которые получат гранты Главы Башкирии
Общество
В Башкирии проведут конкурс на «Лучший новогодний городок»: победитель получит 500 тысяч рублей
ЖКХ
Радий Хабиров пригрозил чиновникам, что не простит отсутствие коммунальной техники
Здравоохранение
Радий Хабиров поручил премировать врачей обнаруживших онкозаболевание на ранней стадии
Политика
Радий Хабиров распорядился усилить меры безопасности в новогодние праздники
Политика
В Башкирии главы муниципалитетов дадут отчет, как они намерены украшать главные площади на новогодние праздники
Здравоохранение
Власти Башкирии придумали как привлечь врачей узких специальностей в районы
Политика
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы