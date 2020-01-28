Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Миякинский район

28 января Глава Башкортостана Радий Хабиров находится с рабочей поездкой в Миякинском районе. Руководитель региона ознакомится с деятельностью производственных и сельхозпредприятий, учреждений культуры и спорта, а также обсудит перспективы развития территории с жителями и руководством муниципалитета.







В селе Миякитамак Радий Хабиров посетил ведущее предприятие агропромышленного комплекса района – ООО «Маяк». С 2007 года оно занимается выращиванием зерновых, технических и других сельхозкультур, разведением крупного рогатого скота, производством мяса и молока. Ежегодно аграрии инвестируют в развитие хозяйства, закупают современную технику и оборудование. Только в прошлом году на эти цели они направили порядка 25 млн рублей. Существенную поддержку предприятие получает в рамках республиканских госпрограмм.

– У нашего Минсельхоза есть целая программа по субсидированию покупки сельхозтехники, оборудования, в том числе для молокозаводов. Аграрии всегда благодарят нас за эту помощь, – отметил Глава региона. – Сейчас этот опыт мы планируем перенести на лёгкую промышленность.

– По итогам 2019 года наш агропромышленный комплекс впервые за последнее время показал рост. Индекс объёма продукции сельского хозяйства составил 102 процента. Мы выделили в два раза больше средств для субсидирования покупки техники. Очень много средств мы будем направлять на то, чтобы вам жилось комфортно. А это дороги, ФАПы, социальные объекты, благоустройство, – сказал Радий Хабиров.









По словам директора Рустема Тажитдинова, мясная и молочная продукция ООО «Маяк» поставляется в столовые предприятия «Башнефтегеофизика», которое является учредителем хозяйства, по всей территории его деятельности – от Москвы до Сибири.Миякинский филиал МТС «Центральная» – один из самых крупных в системе республиканского сельхозпредприятия. Он включает в себя Стерлибашевское и Федоровское отделения и занимает первое место среди подразделений МТС по производственным показателям. Машинный парк филиала ежегодно обновляется и сейчас насчитывает 188 единиц сельхозтехники и оборудования. Это позволяет не только обрабатывать собственные угодья, но и оказывать услуги другим хозяйствам района. Радий Хабиров осмотрел образцы техники, поинтересовался, получают ли аграрии необходимую господдержку, в том числе на модернизацию машин и оборудования.Здесь же Глава Башкортостана встретился с руководителями сельхозпредприятий Миякинского района. В числе обсуждаемых тем – совершенствование механизмов субсидирования покупки оборудования и удобрений, оптимизация налогообложения, помощь в привлечении банковских кредитов, развитие социальной сферы и инфраструктуры населённых пунктов.Руководитель региона также указал на необходимость создания площадки для диалога с аграриями, у которых накопилось много вопросов, требующих конкретных ответов и подробных разъяснений.В селе Родниковка Радий Хабиров побывал на производственной базе компании «СтройМаркет». С 2010 года предприятие занимается оптово-розничной продажей строительных и отделочных материалов, а также ремонтом сельскохозяйственной и спецтехники. В прошлом году предприниматели освоили производство железобетонных изделий, товарного бетона, фундаментных блоков, шлакоблоков и тротуарной плитки.

Еще одно направление работы – изготовление контейнеров для сбора ТКО и благоустройство контейнерных площадок. Глава региона осмотрел представленные варианты контейнерных конструкций, подчеркнув, что подобные благоустроенные площадки должны быть во всех городах и районах республики.



Говоря о дальнейшем развитии компании, директор Айрат Садыков рассказал, что в планах – открытие магазина автозапчастей для грузовой и спецтехники, а также производственных цехов для наращивания выпуска железобетонных изделий. Это позволит создать порядка 40 новых рабочих мест.