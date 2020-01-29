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Наталья Полянская назначена и.о. Минземимущества Башкирии

Добавлено: 29.01.20
Просмотров: 117
Рубрика: Политика
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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Наталья Полянская назначена и.о. Минземимущества Башкирии

Сегодня, 29 января, стало известно, что министерство земельных и имущественных отношений возглавила Наталья Полянская. Указ о назначении ее исполняющей обязанности министра подписал Радий Хабиров.

Бывшую главу ведомства Гульшат Арсланову руководитель республики освободил от должности «в связи с переходом на другую работу», сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Биография
Дата и место рождения:
14.11.1976, г. Уфа Республики Башкортостан

Образование, специальность:
1999 г. - Башкирский государственный университет, «Юриспруденция»;
2005 г. – кандидат юридических наук.

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ:
1998-1999 – юрист в ОАО «Трест № 21»;
1999-2010 – старший преподаватель кафедры гражданского процесса Башкирского государственного университета;
2010-2018 – работа по договорам гражданско-правового характера;
2019 - начальник отдела в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан
с 2019 — заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.


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Источник: www.sobkor02.ru
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