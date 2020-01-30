В России из-за коронавируса закрыли границу с Китаем

В России закрыли границу с Китаем на Дальнем Востоке, чтобы помешать распространению коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.







«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло», — цитирует премьера ТАСС. Мишустин добавил, что правительством были приняты и другие меры по предотвращению распространения болезни.



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Ранее Мишустин создал рабочую группу по борьбе с коронавирусом в России. Ее возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. По итогам работы уже был продлен запрет на пересечение пешеходных и автомобильных границ с Китаем в пяти регионах России.Вспышка нового типа коронавируса произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. К концу января вирус распространился по всему Китаю и в другие страны.