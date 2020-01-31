Депутаты башкирского Курултая приняли поправки в Конституцию по WhatsApp

Депутаты башкирского Курултая не стали проводить отдельное заседание по изменениям Конституции.



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В «Проуфу» сообщили, что сразу три депутата заявили, что все обсуждение по предложенным поправкам прошло в мессенджере. Пленарного заседания по этому вопросу не было, голосования прошло заочно.Депутаты Дмитрий Чувилин (КПРФ), Вячеслав Рябов (ЛДПР) и Руфина Шагапова («Зеленые») заявили изданию, что никаких нарушений в этой процедуре не было, так как такой метод также предусмотрен регламентом.Сообщается, что все депутаты проголосовали за принятие поправок, так как за них голосовали все депутаты фракций в Госдуме.