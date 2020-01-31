Россия прекратила автомобильное, железнодорожное и авиасообщение с Китаем

— С сегодняшнего дня по решению председателя правительства прекращено автомобильное сообщение с Китаем, значительно ограничено железнодорожное сообщение, — заявила также Голикова на заседании правительства 31 января.
О новом заболевании власти Китая сообщили ВОЗ 31 декабря 2019 года. Пневмонию неизвестного происхождения зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Первые заболевшие так или иначе были связаны с рынком морепродуктов. Начальные симптомы — повышенная температура и кашель. Больные также жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.
Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января 2020 года: это коронавирус 2019-nCoV. В Ухане ввели экстренные меры: границы города закрыли на карантин, а внутри остановили транспортное сообщение. 30 января Россия закрыла границу с КНР. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram