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Россия прекратила автомобильное, железнодорожное и авиасообщение с Китаем

Добавлено: 31.01.20
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Рубрика: Политика
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Россия прекратила автомобильное, железнодорожное и авиасообщение с Китаем

Российская Федерация с 1 февраля приостанавливает авиасообщение с Китаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Татьяну Голикову.

Уточняется, что некоторые рейсы все-таки сохранятся — самолеты «Аэрофлота» будут летать в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

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— С сегодняшнего дня по решению председателя правительства прекращено автомобильное сообщение с Китаем, значительно ограничено железнодорожное сообщение, — заявила также Голикова на заседании правительства 31 января.
О новом заболевании власти Китая сообщили ВОЗ 31 декабря 2019 года. Пневмонию неизвестного происхождения зарегистрировали в городе Ухань в провинции Хубэй в центральной части страны. Первые заболевшие так или иначе были связаны с рынком морепродуктов. Начальные симптомы — повышенная температура и кашель. Больные также жалуются на лихорадку, у некоторых затруднено дыхание. Рентген грудной клетки показывает, что в отдельных случаях болезнь поражает легкие.

Установить возбудителя инфекции китайским врачам удалось 7 января 2020 года: это коронавирус 2019-nCoV. В Ухане ввели экстренные меры: границы города закрыли на карантин, а внутри остановили транспортное сообщение. 30 января Россия закрыла границу с КНР.

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Источник: ufa1.ru
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