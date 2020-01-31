Россия прекратила автомобильное, железнодорожное и авиасообщение с Китаем

Российская Федерация с 1 февраля приостанавливает авиасообщение с Китаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Татьяну Голикову.







Уточняется, что некоторые рейсы все-таки сохранятся — самолеты «Аэрофлота» будут летать в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

— С сегодняшнего дня по решению председателя правительства прекращено автомобильное сообщение с Китаем, значительно ограничено железнодорожное сообщение, — заявила также Голикова на заседании правительства 31 января.



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