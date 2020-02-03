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Радий Хабиров раскритиковал Госкомитет по туризму

Добавлено: 03.02.20
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров раскритиковал Госкомитет по туризму

Сегодня, 3 февраля, в правительстве Республики Башкортостан состоялось традиционное оперативное совещание под председательством Радия Хабирова. Для Государственного комитета по туризму понедельник выдался не добрым.

Глава Башкирии начал встречу с похвалы в адрес форума промышленности, который состоялся в минувшие выходные. Радий Хабиров назвал мероприятие идеальным. А вот Госкомитет по туризму на этом фоне, который ничего не предложил за все время существования, оказался в красной зоне, получив неприятное замечание от руководителя региона.

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— Я понимаю, что структурно вы не разделились, госкомитет де-факто не существует. Но время идет, я ждать не могу. Уже 3 или раза собирал совещание по туризму и особо движений не вижу. В какой-то момент у меня терпение кончится, и я сам буду этим заниматься. Жду от вас предложений, пока только говорим. Чем был хорош форум легкой промышленности – мы там не говорили. Сделайте 2 предложения о туризме. Вот эти все доклады о том, какие у нас туалеты должны быть и так далее, надоели уже. Я такое замечание делаю. Пока эта сфера держится на энтузиастах и старых наработках, — резко высказался Радий Хабиров.
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Источник: proural.info
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