Радия Хабирова возмутило состояние контейнерных площадках в муниципалитетах Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров остался недоволен тем, как реализуется «мусорная реформа» в республике. В частности, его возмутило неудовлетворительная организация контейнерных площадок. Об этом он сообщил на оперативном совещании в Правительстве Башкирии.







В регионе на установку контейнерных площадок из бюджета Башкирии в 2019 году выделено более 173 млн рублей. Такая же цифра заложена и на 2020 год. Муниципалитеты получают около 3,5 – 4,5 млн рублей на реализацию «мусорной реформы». Однако не все районы выполнили поручения главы Башкирии Радия Хабирова.

Моя последняя поездка была в Миякинский район, и вот я не очень понимаю глав районов. Я вижу очень разное обустройство контейнерных площадок. Некоторые площадки, при том, что муниципалитеты получили деньги, представляют из себя убожество. Это убитый заборчик с тремя стенами. Возникает вопрос: «Где наши деньги?». В Миякинском районе я видел идеальную площадку. Почему этот район может? Или вы наши деньги потратите, а потом будете переделывать? Я просил, чтоб они были закрыты. В Миякинском районе даже предусмотрели разные виды ворот: одни для выкатывания мусорных контейнеров, когда машина приходит загружать, а есть маленькие, для людей. Почему кто-то подходит с головой к этому делу, а кто-то просто тратит деньги.









По его словам, во время рабочих поездок по республике он видит кардинально разные картины в районах. Где-то контейнерные площадки близки к идеалу, а где-то «это убитый заборчик».В завершении своей речи глава республики поручил контрольному управлению проверить муниципалитеты, вызывающие вопросы.

Радий Хабиров, глава региона:

Я прошу вас проверить, куда тратятся средства. Разброс цен, как обустроены. Я хочу в этом покопаться. Мне доложите потом. И прикрепите к отчету фотографии.

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