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«Мы готовы к любым последствиям»: Радий Хабиров о ситуации с коронавирусом

Добавлено: 03.02.20
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Рубрика: Политика
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«Мы готовы к любым последствиям»: Радий Хабиров о ситуации с коронавирусом

Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что в республике не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом. Об этом он заявил на оперативном совещании в Правительстве региона. Кроме того, он дал поручение ответственным органам держать ситуацию на контроле. 

«Нам целый рад указаний поступил из Министерства здравоохранения Российской Федерации. Мы должны все их выполнять.  Фактов заболевания у нас на территории республики нет. Будем контролировать, дай бог, чтобы мы эту беду прошли. Мы готовы к любым последствиям. Силы и средства у нас имеются. Но, тем не менее, Минздрав должен быть начеку», — отметил Глава республики.

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Глава Башкирии Радий Хабиров остался недоволен тем, как реализуется «мусорная реформа» в республике. В частности, его возмутило неудовлетворительная организация контейнерных площадок. 

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Источник: gtrk.tv
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