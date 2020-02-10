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Радий Хабиров обязал глав администраций районов позаботиться о полицейских

Добавлено: 10.02.20
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Рубрика: Политика
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Радий Хабиров обязал глав администраций районов позаботиться о полицейских

Сегодня, 10 февраля, на оперативном совещании в правительстве выступил Артур Сайфуллин, замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по РБ.

Он доложил об актуальных аспектах взаимодействия подразделений полиции с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Глава Башкирии попросил глав внимательно послушать доклад. Первое с чего начал Артур Сайфуллин, общий объем финансирования реализации муниципальных программ правоохранительной направленности значительно сократился с 496 до 259 миллионов рублей. Кроме того, оказалось, что жизнь сотрудников ППСП в столице совсем не сахар: отсутствие жилья и отвратительные условия работы.

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С последним не повезло и участковым республики – 70% пунктов нуждаются в косметическом ремонте, да еще и располагаются они в аварийных домах. Также в бедственном положении находятся общественные дружинники, так как их работа вовсе не оплачивается. Радия Хабирова подобное положение дел не устроило. Особенно Глава Башкирии остался недоволен тем, что чиновники не контактируют с представителями правоохранительных органов.

— Многие вещи, которые там были описаны и преподнесены, меня очень смутили и напрягли. Все-таки мы с органами внутренних дел делаем одно общее дело. Потому что мы делаем так, чтобы наши жители жили комфортно. Одним из важнейших элементов комфорта является вопрос безопасности. Здесь совершенно точно есть над чем поработать, — отметил Глава Башкирии. 

— Что мы берем на себя. Начнем с незначительного – мы должны сохранить кавалерийскую службу, все-таки в Башкортостане живем. Три больших блока. Поручаю главам муниципалитетов, чтобы в течение месяца везде были проведены совещания с участием представителей МВД. Обсудить надо: перспективы по ремонту и приведению в порядок служебных помещений, в целом необходимо поговорить обстоятельно. Картина не самая страшная. Вторая история, я бы попросил о возможности выделения комнат, оказать содействие в обеспечении жильем.

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Источник: proural.info
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