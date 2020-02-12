Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Альшеевский район

12 февраля Глава Башкортостана Радий Хабиров находится с рабочей поездкой в Альшеевском районе. Руководитель региона ознакомится с деятельностью сельхозпредприятий, учреждений образования и спорта, ходом строительства социальных объектов, а также обсудит перспективы развития муниципалитета.







В селе Ким Радий Хабиров посетил Аксёновский агропромышленный колледж – одно из старейших профессиональных образовательных учреждений республики, история которого берёт своё начало более 120 лет назад. В настоящее время здесь обучаются порядка 870 человек.









В прошлом году колледж выиграл грант Министерства просвещения России для оснащения мастерских современным оборудованием по стандартам WorldSkills в рамках нацпроекта «Образование». На эти цели за счёт всех источников финансирования удалось привлечь 47,5 млн рублей, в том числе 9,6 млн рублей – из республиканского бюджета. Сейчас здесь работают пять мастерских по компетенциям «Агрономия», «Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Ветеринария».В создании одной из лабораторий приняла участие группа компаний «Таврос», которая тесно взаимодействует с учебным заведением. Студенты проходят стажировку на предприятиях «Башкирской мясной компании» (входит в ГК «Таврос»), а после окончания колледжа приходят туда на работу.По словам первого заместителя генерального директора «Башкирской мясной компании» Рината Зайнуллина, дополнительной точкой притяжения выпускников может стать крупный инвестпроект по реконструкции Раевского мясокомбината «Альшей-мясо». Благодаря его реализации появится 190 рабочих мест. Общий объём инвестиций составит 384 млн рублей.Еще один масштабный проект в районе реализует АО «Башкирский бройлер» (входит в «Объединенную мясную группу»). Компания строит современный птицеводческий комплекс по производству 106 млн яиц, а также 130 тысяч тонн бройлера в год. Для организации производства привлекли ведущих мировых специалистов в области птицеводства. Первую очередь объекта планируется ввести в августе этого года. Всего же в рамках проекта компания создаст порядка 2 тысяч рабочих мест. Радий Хабиров предложил обсудить ход создания птицеводческого комплекса на одном из ближайших «Инвестчасов».Руководитель региона также побывал в общежитии колледжа, оценил социально-бытовые условия проживания студентов и обсудил с директором Ришатом Абдулвалеевым необходимость дальнейшего укрепления материально-технической базы, в том числе ремонта кровли, приобретения мобильной лаборатории. Необходимую поддержку в этой части готова оказать не только республика, но и «Башкирская мясная компания».В селе Шафраново Глава республики встретился с ветераном Великой Отечественной войны Рашитом Губайдуллиным. Рашит Галинурович родился в 1926 году, а в армию был призван в марте 1944-го. Юношу отправили на Закавказский фронт. Сначала служил в полку аэростатного заграждения, затем – в зенитно-артиллерийском. День Победы он встретил в Баку. Награжден орденами Отечественной войны, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За трудовую доблесть», знаком «Фронтовик» и многими другими.Радий Хабиров вместе с ветераном возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. С 1942 года в селе работал эвакогоспиталь, в который привозили солдат с мест сражений. Умерших хоронили в братской могиле. Всего на этой территории захоронены 369 воинов со всего Советского Союза, а также три воина-афганца и один погибший в боях на Северном Кавказе.В 1948 году это место огородили, установили мемориальные плиты с указанием имён и фамилий, званий, дат рождения и смерти. В центре возвели памятник. Каждый год 9 мая здесь проводятся памятные мероприятия, торжественные шествия школьников.Руководитель региона пожелал ветерану крепкого здоровья, долгих лет жизни и пригласил в Уфу на праздничные события, посвящённые 75-летию Победы.

В конце марта в селе Раевский откроет свои двери новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь, в частности, будут работать плавательный бассейн с 25-метровыми дорожками, спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом, гандболом, мини-футболом. Стоимость объекта – 145 млн рублей. В настоящее время на объекте завершаются строительно-монтажные работы.



Радий Хабиров подчеркнул, что в ФОКе прежде всего должны заниматься дети – укреплять здоровье, учиться плавать. Глава муниципалитета Дамир Мустафин сообщил, что в районе все спортивные кружки и секции для детей бесплатны. А новый ФОК будет востребован не только школьниками, но и всеми жителями.