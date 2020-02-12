Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Альшеевский район
12 февраля Глава Башкортостана Радий Хабиров находится с рабочей поездкой в Альшеевском районе. Руководитель региона ознакомится с деятельностью сельхозпредприятий, учреждений образования и спорта, ходом строительства социальных объектов, а также обсудит перспективы развития муниципалитета.
В селе Ким Радий Хабиров посетил Аксёновский агропромышленный колледж – одно из старейших профессиональных образовательных учреждений республики, история которого берёт своё начало более 120 лет назад. В настоящее время здесь обучаются порядка 870 человек.
Читайте также:Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Миякинский район
В создании одной из лабораторий приняла участие группа компаний «Таврос», которая тесно взаимодействует с учебным заведением. Студенты проходят стажировку на предприятиях «Башкирской мясной компании» (входит в ГК «Таврос»), а после окончания колледжа приходят туда на работу.
По словам первого заместителя генерального директора «Башкирской мясной компании» Рината Зайнуллина, дополнительной точкой притяжения выпускников может стать крупный инвестпроект по реконструкции Раевского мясокомбината «Альшей-мясо». Благодаря его реализации появится 190 рабочих мест. Общий объём инвестиций составит 384 млн рублей.
Еще один масштабный проект в районе реализует АО «Башкирский бройлер» (входит в «Объединенную мясную группу»). Компания строит современный птицеводческий комплекс по производству 106 млн яиц, а также 130 тысяч тонн бройлера в год. Для организации производства привлекли ведущих мировых специалистов в области птицеводства. Первую очередь объекта планируется ввести в августе этого года. Всего же в рамках проекта компания создаст порядка 2 тысяч рабочих мест. Радий Хабиров предложил обсудить ход создания птицеводческого комплекса на одном из ближайших «Инвестчасов».
Руководитель региона также побывал в общежитии колледжа, оценил социально-бытовые условия проживания студентов и обсудил с директором Ришатом Абдулвалеевым необходимость дальнейшего укрепления материально-технической базы, в том числе ремонта кровли, приобретения мобильной лаборатории. Необходимую поддержку в этой части готова оказать не только республика, но и «Башкирская мясная компания».
В селе Шафраново Глава республики встретился с ветераном Великой Отечественной войны Рашитом Губайдуллиным. Рашит Галинурович родился в 1926 году, а в армию был призван в марте 1944-го. Юношу отправили на Закавказский фронт. Сначала служил в полку аэростатного заграждения, затем – в зенитно-артиллерийском. День Победы он встретил в Баку. Награжден орденами Отечественной войны, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За трудовую доблесть», знаком «Фронтовик» и многими другими.
Радий Хабиров вместе с ветераном возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. С 1942 года в селе работал эвакогоспиталь, в который привозили солдат с мест сражений. Умерших хоронили в братской могиле. Всего на этой территории захоронены 369 воинов со всего Советского Союза, а также три воина-афганца и один погибший в боях на Северном Кавказе.
В 1948 году это место огородили, установили мемориальные плиты с указанием имён и фамилий, званий, дат рождения и смерти. В центре возвели памятник. Каждый год 9 мая здесь проводятся памятные мероприятия, торжественные шествия школьников.
Руководитель региона пожелал ветерану крепкого здоровья, долгих лет жизни и пригласил в Уфу на праздничные события, посвящённые 75-летию Победы.
В конце марта в селе Раевский откроет свои двери новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь, в частности, будут работать плавательный бассейн с 25-метровыми дорожками, спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом, гандболом, мини-футболом. Стоимость объекта – 145 млн рублей. В настоящее время на объекте завершаются строительно-монтажные работы.
Радий Хабиров подчеркнул, что в ФОКе прежде всего должны заниматься дети – укреплять здоровье, учиться плавать. Глава муниципалитета Дамир Мустафин сообщил, что в районе все спортивные кружки и секции для детей бесплатны. А новый ФОК будет востребован не только школьниками, но и всеми жителями.