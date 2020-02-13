Андрей Иванюта назначен исполняющим обязанности главы администрации Белорецкого района

Сегодня, 13 февраля, Владислав Миронов сложил свои полномочия главы Белорецкого района Башкирии. Депутаты местного совета назначили исполняющим обязанности главы администрации муниципалитета Андрея Иванюту, который накануне досрочно прекратил депутатские полномочия в Госсобрании республики.











«Считаю, что в Белорецком районе происходит плановая ротация, условия которой ещё в прошлогоднем Послании определил Глава республики Радий Хабиров — нахождение на должности главы муниципалитета не более двух сроков подряд. Надеюсь, что потенциал Владислава Миронова пригодится на новом месте работы. Думаю, что Андрей Иванюта, назначенный на сессии депутатов врио главы, сможет дать новый импульс развитию района и продолжит начатые преобразования. Андрей Иванович имеет богатый управленческий опыт, являлся министром молодежной политики и спорта, автором проекта «Здоровое поколение — сильный регион», депутатом Госсобрания именно от Белорецкого района, глубоко знает проблемы данной территории и надеюсь сможет их эффективно решать», — прокомментировал кадровые изменения руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

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