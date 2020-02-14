Юлия Галковская назначена исполняющей обязанности главы администрации Бирского района

14 февраля в администрации Бирского района произошли кадровые перестановки. Глава муниципалитета Василий Петров досрочно сложил свои полномочия, исполняющей обязанности назначили женщину – Юлию Галковскую.
Стоит отметить, что это второй случай, когда руководителем района становится представительница слабого пола.
В администрации Бирского района рассказали, что Василий Петров ушел с поста по семейным обстоятельствам. Юлия Галковская до назначения выполняла работу первого заместителя главы. Известно, что она будет руководить муниципалитетом до вступления в должность лица, назначенного местным Советом по результатам конкурса.
Напомним, ранее сообщалось, что руководителем Кигинского района назначили Зухру Гордиенко. Она стала первой женщиной, возглавившей администрацию в республике. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram