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Юлия Галковская назначена исполняющей обязанности главы администрации Бирского района

Добавлено: 14.02.20
Просмотров: 86
Рубрика: Политика
Теги: Бирский район
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Юлия Галковская назначена исполняющей обязанности главы администрации Бирского района

14 февраля в администрации Бирского района произошли кадровые перестановки. Глава муниципалитета Василий Петров досрочно сложил свои полномочия,  исполняющей обязанности назначили женщину – Юлию Галковскую. 

Стоит отметить, что это второй случай, когда руководителем района становится представительница слабого пола.

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В администрации Бирского района рассказали, что Василий Петров ушел с поста по семейным обстоятельствам. Юлия Галковская до назначения выполняла работу первого заместителя главы. Известно, что она будет руководить муниципалитетом до вступления в должность лица, назначенного местным Советом по результатам конкурса.

Напомним, ранее  сообщалось, что руководителем Кигинского района назначили Зухру Гордиенко. Она стала первой женщиной, возглавившей администрацию в республике.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
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