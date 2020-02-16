Депутат из Башкирии предложил ввести ликбез по гигиене на предприятиях из-за коронавируса

По мнению депутата, россияне не имеют представления о том, каким образом распространяется инфекционное заболевание и что нужно предпринять для защиты от болезни. С этой целью, предлагается внедрить на предприятиях курсы личной гигиены и антивирусной профилактики.
«Повышение осведомленности граждан поможет не только защитить их здоровье, снизить нагрузку на работников медицинских организаций, но и принесет пользу в экономическом плане, так как десятки тысяч людей не будут выпадать из рабочего процесса», — говорится в его обращении.