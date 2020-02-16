Депутат из Башкирии предложил ввести ликбез по гигиене на предприятиях из-за коронавируса

Курсы личной гигиены предлагают ввести на предприятиях России. Бороться с эпидемией коронавируса подобным образом предложил депутат Государственной Думы из Башкирии Иван Сухарев.







Чиновник направил соответствующее предложение руководителю Министерства труда России, сообщает RT.

«Повышение осведомленности граждан поможет не только защитить их здоровье, снизить нагрузку на работников медицинских организаций, но и принесет пользу в экономическом плане, так как десятки тысяч людей не будут выпадать из рабочего процесса», — говорится в его обращении.

По мнению депутата, россияне не имеют представления о том, каким образом распространяется инфекционное заболевание и что нужно предпринять для защиты от болезни. С этой целью, предлагается внедрить на предприятиях курсы личной гигиены и антивирусной профилактики.