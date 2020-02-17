Радий Хабиров устроил разнос подчиненным за бесполезные поездки за рубеж

На сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров вновь устроил чиновникам разнос за «чиновнический туризм».







Выяснилось, что на прошлой неделе представители госкомитета по внешнеэкономическим связям ездили за границу на строительный форум, который для ведомства не является профильным. На это указал первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров.

– Если строительства касается поездка, то строительный блок и едет, – отреагировал на замечание заместителя Хабиров. – У нас госкомитет только сопровождает: переводчики, переговоры, визы, консультации – все это. Отраслевые должны быть поездки: в строительстве понимают строители. Я уже один раз замечание сделал. Вообще, сейчас запрещу эти поездки. Если поехали, то поехали. Я четко хочу понимать, что вы оттуда привезли. Я сейчас опубликую, кто куда ездил – потом несладко будет.

Глава Башкирии также напомнил, что ранее уже просил завершить чиновнический туризм и ритуальные поездки: «С кем заключили соглашение – туда и поехали. Если я начну ездить на все эти приглашения, вы меня не увидите на несколько лет наперед. Пустых поездок нам не нужно».