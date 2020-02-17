"Вы зачем сюда приходите?": Хабиров раскритиковал подчиненных сидящих во время совещания в телефонах

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики 17 февраля сравнил чиновников, сидящих во время совещания в телефонах, с мебелью.







Руководитель региона сказал, что сейчас с минобрнауки обсуждается проект о том, чтобы забирать мобильные телефоны в школе.

«Глядя на вас, я думаю начать этот проект с правительства. Вы зачем сюда приходите?», - сказал Хабиров.

«Мне мебель здесь не нужна, увлечённо сидящая. Что-то там смотрите, я не знаю», - подытожил Хабиров.

Глава республики попросил таких чиновников не приходить на совещания и заявил о том, что для того, чтобы разобрать «все вопросы» на совещаниях в правительстве достаточно 20 человек.