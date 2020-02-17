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Радий Хабиров поручил решить проблему с Мелеузовским сахарным заводом

Добавлено: 17.02.20
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Рубрика: Политика
Теги: Мелеузовский район
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Радий Хабиров поручил решить проблему с Мелеузовским сахарным заводом

На оперативном совещании в правительстве РБ обсудили ситуацию вокруг предприятия Миякимолзавод, которое совсем недавно было банкротом.

С докладом выступил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. С 7 февраля предприятие было заново запущено в работу, оно перерабатывает до 7 тонн молока, а продукция реализуется в 150 магазинах. Что касается долгов, то новый инвестор оплатил все текущие задолженности завода. В будущем планируется модернизировать предприятие.

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— У нас жизнь так устроена. Мы где-то что-то делаем, вытаскиваем, а где-то падает. У нас в Мелеузе большая проблема. Вы в правительстве обсудите сперва – Мелеузовский сахарный завод. Что нам с этим делать. Это большая проблема республиканского масштаба. Внесите мне предложения, как мы будем двигаться, — отметил Радий Хабиров.
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Источник: proural.info
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