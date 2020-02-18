Артем Чакиров назначен генеральным директором Уфаводоканала

Новым генеральным директором МУП «Уфаводоканал» назначен бывший заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Артем Чакиров, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии первый замглавы Салават Хусаинов. Назначение утвердил сити-менеджер Ульфат Мустафин, сообщил господин Хусаинов.







Биография Артема Чакирова не публикуется. По данным kartoteka.ru, до перехода на работу в администрацию Октябрьского района он, до 2016 года, был соучредителем ООО «АВ трейд» (занималось розничной торговлей, ликвидировано в 2019 году).

Фото: eng.ufacity.info

Место управляющего «Уфаводоканала» пустовало с марта 2019 года, когда был отправлен в отставку Ильяс Гильмутдинов, руководивший предприятием с мая 2018 года.Система «Уфаводоканала» включает восемь водозаборов, 15 насосных станций, 1,8 тыс. км магистральных водоводов и водоразводящих сетей, две станции очистки сточных вод, более 900 км сетей канализации и напорных коллекторов, 36 насосных станций канализации. Выручка в 2018 году составила 3,45 млрд руб., чистая прибыль — 10,33 млн руб. Стоимость чистых активов оценивалась на конец 2018 года в 8,89 млрд руб.