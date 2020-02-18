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Артем Чакиров назначен генеральным директором Уфаводоканала

Добавлено: 18.02.20
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Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Артем Чакиров назначен генеральным директором Уфаводоканала

Новым генеральным директором МУП «Уфаводоканал» назначен бывший заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы Артем Чакиров, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии первый замглавы Салават Хусаинов. Назначение утвердил сити-менеджер Ульфат Мустафин, сообщил господин Хусаинов.

Биография Артема Чакирова не публикуется. По данным kartoteka.ru, до перехода на работу в администрацию Октябрьского района он, до 2016 года, был соучредителем ООО «АВ трейд» (занималось розничной торговлей, ликвидировано в 2019 году).

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Место управляющего «Уфаводоканала» пустовало с марта 2019 года, когда был отправлен в отставку Ильяс Гильмутдинов, руководивший предприятием с мая 2018 года.

Система «Уфаводоканала» включает восемь водозаборов, 15 насосных станций, 1,8 тыс. км магистральных водоводов и водоразводящих сетей, две станции очистки сточных вод, более 900 км сетей канализации и напорных коллекторов, 36 насосных станций канализации. Выручка в 2018 году составила 3,45 млрд руб., чистая прибыль — 10,33 млн руб. Стоимость чистых активов оценивалась на конец 2018 года в 8,89 млрд руб.

Источник: www.kommersant.ru
Фото: eng.ufacity.info
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