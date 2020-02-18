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Радий Хабиров показал фото времен своего студенчества

Добавлено: 18.02.20
Просмотров: 76
Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Радий Хабиров показал фото времен своего студенчества

Радий Хабиров в своих социальных сетях сделал подборку ретро фотографий из прошлого. На них глава республики - активный участник строительных студенческих отрядов. Радий Хабиров с теплотой прокомментировал то время.

Радий Хабиров опубликовал свои фотографии советских времен. Тогда будущий руководитель региона был активным студентом, участником строительных отрядов. Глава Башкирии подчеркивает, что студенчество - одно из самых светлых воспоминаний его юности.

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На этих фотографиях запечатлены много дружных молодых ребят. Сам Радий Хабиров на одном из снимков стоит с гитарой. Правда, по словам Хабирова, на инструменте он играть так и не научился, а гитару в руки на фотографии взял "ради повоображать".

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Источник: bash.news
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