Радий Хабиров показал фото времен своего студенчества

Радий Хабиров в своих социальных сетях сделал подборку ретро фотографий из прошлого. На них глава республики - активный участник строительных студенческих отрядов. Радий Хабиров с теплотой прокомментировал то время.







Радий Хабиров опубликовал свои фотографии советских времен. Тогда будущий руководитель региона был активным студентом, участником строительных отрядов. Глава Башкирии подчеркивает, что студенчество - одно из самых светлых воспоминаний его юности.



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На этих фотографиях запечатлены много дружных молодых ребят. Сам Радий Хабиров на одном из снимков стоит с гитарой. Правда, по словам Хабирова, на инструменте он играть так и не научился, а гитару в руки на фотографии взял "ради повоображать".