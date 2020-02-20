Радий Хабиров рассказал о первых шагах по восстановлению Башкирского речного пароходства









рассказал о ситуации вокруг, руководство которого «добивало предприятие», являющееся некогда гордостью республики.

На своих страницах в соцсетях глава региона показал пассажирский корабль «Чайка» после «нескольких лет абсолютного простоя». Он пообещал, что судно подремонтируют, и уже первого мая оно будет перевозить и катать жителей.

– …а ведь 10 лет назад в Башкортостане было 17 пассажирских судов и они доходили до Москвы, Казани, Самары, Волгограда, Астрахани и Ростова - на Дону... как и обещал, я остановил издевательство над Башкирским речным пароходством, выгнал оттуда деятелей-арбитражников, просто добивающих предприятие, некогда гордость Башкортостана, – написал Хабиров.

Фото: vk.com / Радий Хабиров

Он добавил, что власти будут «постепенно восстанавливать пароходство». «Но великий русский флот тоже начинался с первого ботика». Первый рейс отремонтированного корабля, по словам главы Башкирии, будет посвящен ветеранам и работникам республиканского пароходства и судоремонтного завода.