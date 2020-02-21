Депутат из Татарстана обвинил республику в башкиризации татар | видео

Накануне, 20 февраля, депутат Госсовета Татарстана Рамиль Тухватуллин выступил на очередном заседании. Он предложил создать координационный центр по защите интересов татарского народа. Об этом сообщает издание «Бизнес Online».







По мнению народного артиста, численность татар в период с 2002 по 2010 годы снизилась на 150-200 тысяч человек. А виной этому стала Башкирия, которая поменяла им национальность.

— Известно, что между 2002 и 2010 годами количество татар в России сократилось на 200 тысяч человек. Многие ученые, в том числе и московские эксперты, утверждают, причина заключается в том, что татар, проживающих в Башкортостане, записали при переписи башкирами. Нужно сказать, что и сегодня в соседней республике некоторые сферы – академики, политологи – намерены повторить этот эксперимент. А еще намерены объявить родной язык татар и башкир северо-западным диалектом башкирского языка и ввести в школа вместо татарского уроки башкирского. В этом направлении ведется активная пропаганда. Эта проблема очень волнует татарскую общественность, — отметил Рамиль Тухватуллин.

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Фото: «Бизнес Online»