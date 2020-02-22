Башкирия на заводе «АВТОВАЗ» закупит санитарные машины для фельдшеров
21 февраля в Тольятти (Самарская область) Глава Башкортостана Радий Хабиров в преддверии заседания Совета при полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе посетил флагман отечественного автомобилестроения – АО «АВТОВАЗ».
Вместе с полномочным представителем Президента Российской Федерации в ПФО Игорем Комаровым и главами регионов округа Радий Хабиров осмотрел производственные площадки предприятия и ознакомился с образцами продукции, в том числе линейкой специализированных автомобилей для социальной сферы. Это недорогие и качественные автомобили, полностью учитывающие специфику работы в климатических условиях России.
Во время осмотра Игорь Комаров обратил особое внимание на реализацию компанией государственных программ поддержки спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые Министерство промышленности и торговли России возобновило с 1 января 2020 года.
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