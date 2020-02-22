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Башкирия на заводе «АВТОВАЗ» закупит санитарные машины для фельдшеров

Добавлено: 22.02.20
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Рубрика: Политика
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Башкирия на заводе «АВТОВАЗ» закупит санитарные машины для фельдшеров

21 февраля в Тольятти (Самарская область) Глава Башкортостана Радий Хабиров в преддверии заседания Совета при полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе посетил флагман отечественного автомобилестроения – АО «АВТОВАЗ».

Вместе с полномочным представителем Президента Российской Федерации в ПФО Игорем Комаровым и главами регионов округа Радий Хабиров осмотрел производственные площадки предприятия и ознакомился с образцами продукции, в том числе линейкой специализированных автомобилей для социальной сферы. Это недорогие и качественные автомобили, полностью учитывающие специфику работы в климатических условиях России.

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Основной объём линейки спецавтомобилей представлен модификациями LADA Largus. Среди них – машины для медслужбы и скорой медицинской помощи, автомобиль для перевозки пассажиров с инвалидностью и автомобиль для кинологической службы.
– Мне была очень интересна санитарная машина. Потому что мы сейчас как раз думаем о наших фельдшерах. Ведь как во многих субъектах устроен ФАП? Он работает не на одно село, а на несколько населённых пунктов. И порой фельдшеру нужно до них доехать. Поэтому я дам поручение нашему Минздраву проработать вопрос о приобретении таких санитарных автомобилей, – сказал Радий Хабиров. – Понравилась мне машина с газовым двигателем. Плюс LADA Largus в самой простой комплектации для нас в центре внимания. Потому что мы хотим закупать машины и для сельского хозяйства. А эта модель достаточно экономная, что очень важно.

Во время осмотра Игорь Комаров обратил особое внимание на реализацию компанией государственных программ поддержки спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые Министерство промышленности и торговли России возобновило с 1 января 2020 года.


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Источник: glavarb.ru
Фото: glavarb.ru | пресс-служба Главы РБ
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