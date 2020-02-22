Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Радий Хабиров на ледовой трассе «АВТОВАЗа» испытал гоночную версию LADA Vesta Sport

Радий Хабиров на ледовой трассе «АВТОВАЗа» испытал гоночную версию LADA Vesta Sport

Добавлено: 22.02.20
Просмотров: 61
Рубрика: Политика
Комментарии (0)
Радий Хабиров на ледовой трассе «АВТОВАЗа» испытал гоночную версию LADA Vesta Sport

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился в социальных сетях подробностями своей рабочей поездки в город Тольятти (Самарская область), где 22 февраля вместе с полномочным представителем Президента Российской Федерации в ПФО Игорем Комаровым и главами регионов округа принял участие в гонках на кубок ПФО.

«Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров создал у нас очень эффективную атмосферу обмена лучшими региональными практиками и формирует слаженную команду глав субъектов ПФО, — отметил Радий Фаритович. — Ну а в завершение подарил незабываемые ощущения, организовав ралли на кубок ПФО».

Башкирия на заводе «АВТОВАЗ» закупит санитарные машины для фельдшеров

Читайте также:

Башкирия на заводе «АВТОВАЗ» закупит санитарные машины для фельдшеров
В ходе соревновательных заездов руководители субъектов смогли испытать специально подготовленные гоночные версии автомобилей LADA Vesta Sport на ледовой трассе испытательного полигона АО «АВТОВАЗ», проехав по маршруту легендарной «Гонки чемпионов». В каждом заезде участвовали по два автомобиля, синхронно двигаясь по трассе длиной 2,5 км. Каждый участник стартовал по своей дорожке, которые расходятся после первого поворота от старта, пересекаются через виадук и вновь сходятся.

Ранее, 21 февраля Радий Хабиров выступил на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе, посвящённом развитию массового спорта и физической культуры. Он также посетил АО «АВТОВАЗ» и турнир по баскетболу на призы полномочного представителя Президента России в ПФО.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Башкирия на заводе «АВТОВАЗ» закупит санитарные машины для фельдшеров
Политика
Башкирия на заводе «АВТОВАЗ» закупит санитарные машины для фельдшеров
Радий Хабиров побывал на автозаводе в Тольятти и рассказал о своей первой машине
Политика
Радий Хабиров побывал на автозаводе в Тольятти и рассказал о своей первой машине
АВТОВАЗ начинает продажу нового внедорожника LADA 4X4 Urban
Общество / Это интересно
АВТОВАЗ начинает продажу нового внедорожника LADA 4X4 Urban
Радий Хабиров решил «уберечь пацанов от улицы»
Спорт
Радий Хабиров решил «уберечь пацанов от улицы»
Выпущена почтовая марка посвященная Республике Башкортостан
Это интересно
Выпущена почтовая марка посвященная Республике Башкортостан
Lada Granta исключили из программы утилизации
Общество / Это интересно
Lada Granta исключили из программы утилизации
Альбина Воробьёва назначена Полпредом Главы Башкортостана в Госсобрании республики
Политика
Альбина Воробьёва назначена Полпредом Главы Башкортостана в Госсобрании республики
В Абзелиловском районе выпал снег: фото поделился Радий Хабиров
Общество
В Абзелиловском районе выпал снег: фото поделился Радий Хабиров
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: