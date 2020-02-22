Радий Хабиров на ледовой трассе «АВТОВАЗа» испытал гоночную версию LADA Vesta Sport

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился в социальных сетях подробностями своей рабочей поездки в город Тольятти (Самарская область), где 22 февраля вместе с полномочным представителем Президента Российской Федерации в ПФО Игорем Комаровым и главами регионов округа принял участие в гонках на кубок ПФО.







«Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров создал у нас очень эффективную атмосферу обмена лучшими региональными практиками и формирует слаженную команду глав субъектов ПФО, — отметил Радий Фаритович. — Ну а в завершение подарил незабываемые ощущения, организовав ралли на кубок ПФО».



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Фото: соцсети

В ходе соревновательных заездов руководители субъектов смогли испытать специально подготовленные гоночные версии автомобилей LADA Vesta Sport на ледовой трассе испытательного полигона АО «АВТОВАЗ», проехав по маршруту легендарной «Гонки чемпионов». В каждом заезде участвовали по два автомобиля, синхронно двигаясь по трассе длиной 2,5 км. Каждый участник стартовал по своей дорожке, которые расходятся после первого поворота от старта, пересекаются через виадук и вновь сходятся.Ранее, 21 февраля Радий Хабиров выступил на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе, посвящённом развитию массового спорта и физической культуры. Он также посетил АО «АВТОВАЗ» и турнир по баскетболу на призы полномочного представителя Президента России в ПФО.