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В Башкирии выберут лучший муниципальный район

Добавлено: 24.02.20
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Рубрика: Политика
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В Башкирии выберут лучший муниципальный район

В Башкирии назовут лучшее муниципальное образование республики, сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиционной политики РБ.

Ежегодный конкурс на звание лучшего муниципалитета, являющийся региональным этапом Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», объявлен.

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«Конкурс проводится для повышения заинтересованности местных властей в комплексном социально-экономическом развитии муниципалитетов региона, а также для выявления и отбора примеров лучших муниципальных практик в республике», — подчеркнули в пресс-службе ведомства. В числе номинаций республиканского конкурса — «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», «Обеспечение эффективной «обратной связи» с местными жителями, развитие территориального общественного самоуправления», «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».
Кроме того, жюри назовет лучшего муниципального служащего поселения, района, городского округа, а также лучшего журналиста, освещающего вопросы развития местного самоуправления в Башкирии.


Муниципалитеты – победители республиканского конкурса примут затем участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Победителей ждут дипломы правительства России и денежные премии.

Конкурсные заявки принимаются до 20 марта.


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Источник: www.bashinform.ru
Фото: tk-online.ru
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