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Хабиров отчитал руководителя Гостранса за массовую аварию на въезде в Уфу

Добавлено: 25.02.20
Просмотров: 47
Рубрика: Политика
Теги: Уфа
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Хабиров отчитал руководителя Гостранса за массовую аварию на въезде в Уфу

Сегодня, 25 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров отчитал главу Гостранса Тимура Мухаметьянова за массовое ДТП на въезде в Уфу.

Накануне вечером, 24 февраля, на трассе М5 столкнулось более 30 автомобилей. Чиновник сообщил, что виноваты в этой аварии водители — мол, неслись со скоростью более 120 километров в час. Однако, у Радия Хабирова свое мнение по этому поводу.

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— Понятно, водители летят, но вы предупреждающие знаки о тяжелых погодных условиях и посты ГАИ выставили? У нас же есть светящиеся знаки, куда можно информацию записать. Не сводите к тому, что если дороги плохо почистили, значит дорожники виноваты. Я эту ситуацию называю ЧП. Бог миловал, никто в этой аварии не погиб, водители просто по накатанной ехали. Это вопрос в том, что вы не предприняли меры по информированию, — отметил Хабиров.
Также руководитель региона сообщил, что «мы живем на Урале», и лед на дорогах может быть, потому что сначала на улице потеплело, а потом похолодало.

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Источник: ufa1.ru
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