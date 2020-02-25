Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » "Я с этим буду разбираться": Хабирова возмутило качество установленных светильников

"Я с этим буду разбираться": Хабирова возмутило качество установленных светильников

Добавлено: 25.02.20
Просмотров: 47
Рубрика: Политика
Теги: Уфа
Комментарии (0)
"Я с этим буду разбираться": Хабирова возмутило качество установленных светильников

На оперативном совещании в правительстве Борис Беляев, заместитель премьер-министра правительства РБ – министр жилищно-коммунального хозяйства, выступил с докладом о реализации мероприятий по улучшению качества наружного освещения населенных пунктов республики.

По традиции, несмотря на соблюдение сроков, пострадало качество. Лишь в 9 районах установленное освещение соответствует техзаданию. В связи с этим, по поручению Главы Башкирии, был установлен запрет на оплату работ до завершения проверки качества светильников. Радия Хабирова возмутила ситуация вокруг освещения.

Хабиров поручил поощрить фельдшера за помощь во время массовой аварии

Читайте также:

Хабиров поручил поощрить фельдшера за помощь во время массовой аварии
— В Дюртюлинском районе опытный глава и самое большое количество несоответствующих светильников. Зачем оплачивать-то? Зачем мы деньги вам даем, если вы устанавливаете светильники, которые не соответствуют требованиям? Весь мусор собрали и установили туда! Я с этим буду разбираться. Первая мысль, когда я вижу красную зону, больше денег вам не давать на программу. Но это неправильно. Из-за вашей безалаберности, безответственности люди страдать будут? Мне проще вас уволить, наверное, и с вами не работать. Два момента – площадки и светильники, меня предельно возмутили, — сказал Радий Хабиров. — Если за этим ИП стоят наши коллеги – будем вычищать ряды.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Башкирии из 81 населенного пункта не вывозится мусор
ЖКХ
В Башкирии из 81 населенного пункта не вывозится мусор
Борис Беляев назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
Политика
Борис Беляев назначен министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
В Башкирии уличные светильники не соответствуют базовым требованиям
Политика
В Башкирии уличные светильники не соответствуют базовым требованиям
В правительстве Башкирии сообщили о завершении работ по освещению подходов к образовательным учреждениям
Политика
В правительстве Башкирии сообщили о завершении работ по освещению подходов к образовательным учреждениям
Радий Хабиров поручил главам районов доработать вопрос освещения населенных пунктов Башкирии
Политика
Радий Хабиров поручил главам районов доработать вопрос освещения населенных пунктов Башкирии
В Башкирии за три месяца в 160 населенных пунктах установлено более 3000 светильников
ЖКХ
В Башкирии за три месяца в 160 населенных пунктах установлено более 3000 светильников
В Башкирии на наружное освещение населенных пунктов планируется потратить более полумиллиарда рублей
Экономика
В Башкирии на наружное освещение населенных пунктов планируется потратить более полумиллиарда рублей
В Башкортостане на освещение муниципалитетов планируют затратить 648 млн руб
Экономика
В Башкортостане на освещение муниципалитетов планируют затратить 648 млн руб
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: