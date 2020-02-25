"Я с этим буду разбираться": Хабирова возмутило качество установленных светильников

На оперативном совещании в правительстве Борис Беляев, заместитель премьер-министра правительства РБ – министр жилищно-коммунального хозяйства, выступил с докладом о реализации мероприятий по улучшению качества наружного освещения населенных пунктов республики.







По традиции, несмотря на соблюдение сроков, пострадало качество. Лишь в 9 районах установленное освещение соответствует техзаданию. В связи с этим, по поручению Главы Башкирии, был установлен запрет на оплату работ до завершения проверки качества светильников. Радия Хабирова возмутила ситуация вокруг освещения.

— В Дюртюлинском районе опытный глава и самое большое количество несоответствующих светильников. Зачем оплачивать-то? Зачем мы деньги вам даем, если вы устанавливаете светильники, которые не соответствуют требованиям? Весь мусор собрали и установили туда! Я с этим буду разбираться. Первая мысль, когда я вижу красную зону, больше денег вам не давать на программу. Но это неправильно. Из-за вашей безалаберности, безответственности люди страдать будут? Мне проще вас уволить, наверное, и с вами не работать. Два момента – площадки и светильники, меня предельно возмутили, — сказал Радий Хабиров. — Если за этим ИП стоят наши коллеги – будем вычищать ряды.

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