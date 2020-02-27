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Путин рассказал, есть ли у него двойник

Добавлено: 27.02.20
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Рубрика: Политика
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Путин рассказал, есть ли у него двойник

Президент России Владимир Путин признался, что ему предлагали двойника, который бы мог заменять его на массовых мероприятиях, однако он отказался от этой идеи. Об этом российский лидер рассказал в интервью ТАСС.

«[Идея] возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», — заявил Путин. Он уточнил, что предложение найти дублера озвучивалось в начале 2000-х годов. Предполагалось использовать двойника на мероприятиях, где президенту могла угрожать опасность. Однако использовать замену, по словам Путина, ему ни разу не приходилось.

Есть ли у Путина двойник — самый популярный запрос в интернете. Вопросы о наличии двойников российскому президенту не раз задавали лично. Так, после ежегодной большой пресс-конференции журналисты даже показали главе государства фотографию человека, похожего на него. Однако Путин ответил, что у него нет двойников, и забрал снимок, напоминает RT.

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Источник: ura.news
Фото: sm-news.ru
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