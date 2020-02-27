В Башкирии предложили ввести смертную казнь для педофилов

В республике за 2019 год было совершено 165 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.







Сегодня, 27 февраля, в Государственном собрании – Курултае РБ состоялось 19-е планарное заседание. Во встрече принял участие Денис Чернятьев, руководитель регионального управления следственного комитета. Об этом рассказала в социальных сетях политик Руфина Шагапова.

— За прошлый год произошло 165 преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Вопрос о введении смертной казни в отношении лиц, осуждённых за данное правонарушение, я считаю своевременным и актуальным, — написала Руфина Шагапова.

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В своем докладе Денис Чернятьев говорил о врачебной халатности, жилищных правах детей-сирот. Однако Руфину Шагапову «зацепила» информация о количестве свершенных преступлений в отношении половой неприкосновенности детей. Член Госсобрания отметила, что вопрос о смертной казни для таких преступников актуален как никогда.