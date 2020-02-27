Хабиров в соцсетях предложил жителям проголосовать за запрет смартфонов в школах

Руководитель региона Радий Хабиров предложил жителям республики проголосовать за или против запрета смартфонов в школах. Опрос проходит на личной странице политика в социальных сетях.







Напомни,ранее Глава Башкирии поделился, что обсуждает с министерством образования инициативу, которая позволила бы забирать у школьников гаджеты на время занятий. Как отметил Радий Хабиров, подобная практика показала отличный результат в правительстве. Чиновники, лишенные смартфонов и планшетов, стали более результативными в своей работе.

— Как-то однажды я высказался, что наши дети часто сидят, уткнувшись в смартфоны. И лучше хотя бы на время уроков дать им возможность сосредоточиться на занятиях. Как предложение – утром, когда ученики приходят в школу, они могут сдавать телефоны классному руководителю. Если возникает необходимость, им спокойно на перемене дадут позвонить или написать SMS. Может, нам все же нужно ограничить влияние смартфонов на мир наших детей, на возможность их образования. Поэтому родителей прошу высказаться и проголосовать, нужны ли ученикам телефоны в школах Башкортостана или нет. Вместе с вами примем решение, — написал Радий Хабиров.

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Фото: yandex.fr