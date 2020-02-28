Мэр Уфы заявил, что проблему со снегом во дворах можно решить только через повышение тарифов ЖКХ

Руководитель уфимской администрации Ульфат Мустафин, соцсети которого под каждым постом забиты сообщениями о нечищенных дворах и пешеходных переходах, внезапно в разговоре с одним из жителей Уфы заявил, что проблему со снегом можно решить поэтапно и только через повышение тарифов ЖКХ.







Уфимец Артур Идрисов в Инстаграмме гневно описал ситуацию со снегом в столице, отметив, что из-за покрова, сугробов и наледи невозможно нормально ездить на дорогах и парковаться. Мужчина был настолько возмущен, что призвал столичного мэра проехаться по дорогам лично, а лучше – побеседовать с уфимцами.

«В домах, где эта плата составляет менее 10 рублей, этих средств не хватает для поддержания порядка. Да, тяжелый переход, но мы должны это сделать», - написал Мустафин.

«Все эти моменты надо решать поэтапно», - заключил мэр.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: proufu.ru

Ульфат Мустафин отмалчиваться на сей раз не стал и признал, что вопрос назрел давно и его надо решить в этом году через пересмотр размера платы на содержание общего имущества в многоквартирных домах.Руководитель мэрии также уточнил, что нужно повысить зарплату дворником, так как этой рабочей силы не хватает катастрофически – вместо 3500 необходимых работают всего 803.