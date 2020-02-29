В Нефтекамске прошел семинар-совещание с участием глав городов и районов

29 февраля в Нефтекамске проходит семинар-совещание для руководителей республиканских органов исполнительной власти и глав администраций муниципальных районов и городских округов республики. В его работе принимает участие Глава Башкортостана Радий Хабиров.







– Мы собрали вас для того, чтобы довести новые смыслы, обсудить промежуточные результаты нашей совместной работы, обозначить ключевые задачи, которые перед нами стоят, – сказал руководитель региона. – Итоги прошлого года – это наш с вами успех, наше достижение. Индекс промышленного производства – 104,2 процента. Это очень высокий результат. Мы выше среднего по России.



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Фото: glavarb.ru

Вторая цифра ещё больше радует. Инвестиции в основной капитал – ключевой показатель, который определяет наше развитие – выросли на 14 процентов. Это заоблачный показатель. Очень небольшое количество регионов показывает такой впечатляющий результат.Мне кажется, мы нащупали, как нужно работать. И если мы так же будем отрабатывать в 2020 году, нас ждёт довольно позитивный сценарий.Участники семинара обсудят актуальные вопросы социально-экономического развития региона, поддержки предпринимательства, организации работы с твёрдыми бытовыми отходами, подготовки к Всемирной фольклориаде, а также благоустройства территорий в рамках Года эстетики населённых пунктов.